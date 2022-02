Deutsche Bank belässt Qiagen auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal sei besser als erwartet gewesen, was aber auch keine komplette Überraschung sei, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Neben den pandemiebezogenen Geschäften hätten aber auch die anderen Bereiche des Diagnostikers erneut stark abgeschnitten. Dies sei besonders wichtig für eine Anlageentscheidung./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2022 / 07:07 / GMT

