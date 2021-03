Deutsche Bank belässt Relx auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Relx auf "Hold" belassen. Die nach zweijährigen Verhandlungen erreichte Vereinbarung zwischen dem Medientochter Elsevier und der University of California mit einer Laufzeit von vier Jahren sei einem Bericht zufolge jährlich rund 13 Millionen US-Dollar wert, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Rahmen dieser Vereinbarung würden sämtliche wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Universität vom Wissenschaftsverlag öffentlich zugänglich gemacht. Dafür bekomme die Universität Zugriff auf die Artikel von Elsevier./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2021 / 07:10 / GMT

