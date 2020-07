Deutsche Bank belässt Siemens Health. auf 'Hold' - Ziel 40 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) dürfte um 29 Prozent gesunken sein, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Pandemie des Coronavirus habe vermutlich nahezu alle Geschäftsbereiche des Herstellers von Gesundheitstechnik belastet, vor allem die Diagnostik. Abgesehen von Corona-Tests dürfte nämlich in anderen Bereichen eher weniger getestet worden sein./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 06:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

