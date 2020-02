Deutsche Bank belässt Ströer auf 'Buy' - Ziel 84 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Ströer vor Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Nach soliden neun Monaten gebe es keine Indizien für ein Abweichen von dieser Tendenz zum Jahresschluss, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derzeit wirke sich die Viruskrise zwar auf zyklische Unternehmen wie den Außenwerbespezialisten aus. Sie glaube jedoch nicht an eine globale Pandemie und eine Erholung auf absehbare Zeit./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2020 / 07:03 / GMT

