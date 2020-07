Deutsche Bank belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 84 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Zalando nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der angehobene Ausblick signalisiere weiter robustes Wachstum im zweiten Halbjahr, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktivitäten mit Drittanbietern gewännen an Zugkraft. Sie sieht gerade im Marktplatz-Modell eine Bewertungschance./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2020 / 02:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.