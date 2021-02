Deutsche Bank belässt Zurich auf 'Hold' - Ziel 380 Franken

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Zurich nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 380 Franken belassen. Genauer betrachtet seinen die Resultate nicht so stark wie die Kennziffern auf den ersten Blick vermuten ließen, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Gesamtpaket hält er die Erwartungen nur für erfüllt. Die Aktien seien auf dem aktuellen Kursniveau angemessen bewertet./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2021 / 06:55 / GMT

