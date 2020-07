Deutsche-Bank-Chef - Positive Trends haben im zweiten Quatal angehalten

Frankfurt (Reuters) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing sieht sich trotz der Corona-Krise beim Konzernumbau auf Kurs.

"Natürlich macht die Pandemie alles schwieriger", sagte Sewing am Dienstag. Aber die Bank liege zumindest im Rahmen ihrer internen Planungen, zum Teil sogar voraus. Nach einem überraschend guten ersten Quartal habe der positive Trend im zweiten Quartal angehalten, vor allem in der Investmentbank. Gleichzeitig rechnet Sewing mit einer gewissen Abkühlung im zweiten Halbjahr. Die Volatilität werde wohl nicht so hoch bleiben wie im ersten Halbjahr. Er sei jedoch zuversichtlich, zuletzt gewonnene Marktanteile verteidigen zu können.

"Unsere erste Priorität ist die Umsetzung der Strategie", sagte Sewing auf die Fragen nach einer Wiederbelebung der Fusionsgespräche mit der Commerzbank. Zukäufe müssten immer Wert für Aktionäre schaffen. Aus diesem Grund habe man sich im vergangenen Jahr gegen eine Fusion entschieden. Auch bei Wirecard drückte er auf die Bremse. Natürlich sei Zahlungstechnologie interessant für die Bank, aber wenn man zukaufe, müsse diese besser sein als das eigene Angebot. "Das ist eine hohe Hürde", sagte Sewing.