Deutsche-Bank-Chef - Sind für schwierige Phase gut aufgestellt

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Bank sieht sich gut gerüstet für die Corona-Krise.

"Wir sind heute viel besser als noch vor einem Jahr für eine schwierige Phase an den Finanzmärkten aufgestellt", schrieb Bankchef Christian Sewing am Donnerstag in einem Mitarbeiterbrief, der Reuters vorlag. "Wir haben ein solides Fundament mit einer starken Kapital- und Liquiditätsbasis und einer hohen Qualität in unserem Kreditbuch." Geschäftlich stehe die Bank gut da, nachdem sich der positive Trend aus dem vierten Quartal fortgesetzt habe.

Die Entwicklung im laufenden Quartal zeige, dass die neue Strategie eine wichtige Voraussetzung für Wachstum und Profitabilität sei und der Bank in einem ungünstigen Umfeld mehr Flexibilität und Widerstandskraft biete, erklärte er. Darüber hinaus sprach er sein Mitgefühl aus für die von dem Coronavirus betroffenen Mitarbeiter. Allen betroffenen Kollegen gehe es relativ betrachtet gut.