Deutsche-Bank-Chef verspricht bessere Geldwäsche-Kontrollen

Frankfurt (Reuters) - Nach Medienberichten über drohende Geldwäsche-Sanktionen der US-Notenbank hat Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing stärkere Anstrengungen im Kampf gegen Finanzkriminalität versprochen.

Das Institut habe in den vergangenen Jahren bereits Milliarden in den Ausbau von Kontrollsystemen investiert, aber ihm sei klar, dass die Bank noch mehr zu tun habe, sagte Sewing bei einer Branchenkonferenz am Dienstag. "Wir werden weiterhin einen signifikanten Betrag in Technologie investieren, besonders in Systeme zur Bekämpfung zur Finanzkriminalität." Sewing hatte dies in den vergangenen Monaten immer wieder angekündigt.

Am Wochenende hatten das "Wall Street Journal" und die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass die US-Notenbank bei ihrer jährlichen Bewertung festgestellt habe, dass es bei der Deutschen Bank in Sachen Compliance und Risikomanagement weiterhin Mängel gebe. Möglich seien auch Sanktionen, einschließlich hoher Geldstrafen. Die Deutsche Bank will sich zu den Berichten nicht äußern.

Vor einigen Wochen hatte das Geldhaus in Deutschland einen Rüffel von der Finanzaufsicht BaFin für Mängel bei der Geldwäsche-Kontrolle bekommen. Die Behörde hatte das Mandat des von ihr eingesetzten Sonderbeauftragten verlängert und ausgeweitet. Die Bank hatte daraufhin den Leiter der Geldwäsche-Bekämpfung ausgetauscht.