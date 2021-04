Deutsche-Bank-Chef zuversichtlicher für das Gesamtjahr

Frankfurt (Reuters) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing zeigt sich nach einem Gewinnsprung im ersten Quartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

"Wir können nicht nur auf ein hervorragendes Quartal zurückschauen, auch der Ausblick stimmt optimistisch", schrieb er in einem Brief an die knapp 85.000 Mitarbeiter des Konzerns. Die Folgen der Niedrigzinsen würden die Erträge im Privat- und Firmenkundengeschäft allmählich weniger stark belasten. Zugleich gebe es immer mehr Indikatoren dafür, dass sich ein erheblicher Teil des Ertragswachstums in der Investmentbank seit 2019 als nachhaltig erweisen werde. Gleichzeitig stellte Sewing eine geringere Risikovorsorge für faule Kredite in Aussicht.