DEUTSCHE BANK - Das ist die große Wende

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 12,212 € (XETRA)

Jüngst kehrten die Verkäufer in den Aktienmarkt zurück. Es sieht so aus, als ginge die Straffung der Zinspolitik zügiger voran, als von den meisten Marktteilnehmern erwartet wurde und so reagierten in den vergangenen Tagen vor allen Dingen technologielastige Aktien kritisch auf diese Entwicklung. Den Banken hingegen spielt diese Entwicklung in die Karten und das sieht man auch im Kursverlauf der Deutschen-Bank-Aktie. Allein in den letzten vier Handelstagen konnte der Kurs über 10 % zulegen.

Hier wäre noch viel Platz nach oben!

Diese Entwicklung hat das Chartbild der Aktie deutlich verbessert. Bereits im letzten Jahr konnte die alte Unterstützungszone zwischen 9 und 10 EUR nachhaltig zurückerobert werden. Dank der aktuellen Kursgewinne verlässt der Kurs nun auch die seit Monaten federführende Konsolidierung nach oben. Eine Entwicklung, die Anleger freuen wird, denn nun lassen sich potentielle Kursziele im Bereich von fast 18 EUR ausmachen.

Trotz der guten Aussichten sollten auch zukünftig Konsolidierungen und Korrekturen eingeplant werden. Mittelfristig hätte die Aktie derzeit dafür sogar Spielraum bis in den Bereich von 10 EUR. Würde man diesen jetzt ausnutzen, wäre das aktuell bullische Signal durch den Dreiecksausbruch zwar ein Fehlsignal, die gute Ausgangsbasis bliebe jedoch noch erhalten. Aus dem Dreieck würde beispielsweise lediglich eine Flagge oder Ähnliches werden. Erst wenn es nachhaltig unter ca. 9,50 EUR geht, sieht die Sache anders aus. Spätestens dann gehört die Aktie noch einmal auf den Prüfstand.

Deutsche Bank AG

Fazit: gerade auf mittelfristige Sicht scheint die Deutsche-Bank-Aktie höchst interessant zu sein. Kleinere Rücksetzer und Korrekturen könnten genutzt werden, um Positionen aufzubauen. Ich bin optimistisch und sehe in der Aktie ein mittelfristiges „Buy“.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)