DEUTSCHE BANK - Das sieht gut aus!

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 7,921 € (XETRA)

Spannend geht es momentan in der Deutschen-Bank-Aktie zu. Mit einem Plus von über 2,50 % führt diese nicht nur die Gewinnerliste im Dax an, sondern auch die seit einigen Tagen laufende Bodenbildung schreitet voran. Die Käufer konnten eine weitere Attacke der Bären abwehren. Jetzt widmet man sich erneut dem EMA 50. Sollte die dortige Widerstandszone, die leider auch durch ein altes Zwischentief als solche verstärkt wird, überwunden werden, wäre der nächste Schritt aus Sicht der Bullen gemacht. Man könnte sich dann der nächsten Herausforderung bei 9,201 EUR stellen. Gleichzeitig dürfte klar sein, dass sowohl ein Rutsch unter den EMA 200 oder auf ein neues Tief unterhalb von 7,30 EUR die bullischen Bemühungen zunichte machen würde.

Deutsche Bank Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)