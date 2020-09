DEUTSCHE BANK - Die jetzigen Käufe sind wichtig!

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 8,247 € (XETRA)

Mit einem Plus von ca. 4 % macht die Deutsche-Bank-Aktie im frühen Freitagshandel positiv auf sich aufmerksam. Bereits gestern gab es Intraday Käufe und wäre da nicht der Ausverkauf am Gesamtmarkt am Nachmittag gewesen, wäre die Aktie wahrscheinlich auch mit einem Plus aus dem Handel gegangen. Das man es heute erneut versucht, unterstreicht zumindest die kurzfristige Stärke der Bullen, die den Supportbereich um 7,80 EUR nutzen.

Technisch gesehen bringe die heutigen Kursgewinne aber noch nicht den ganz großen Durchbruch. Vielmehr bewegt sich die Aktie immer noch in ihrer seit Ende Juni laufenden Konsolidierung und diese lässt leider auch die Interpretation als bärisches Flaggenmuster zu. Sollte der Ausbruch nach unten nachhaltig gelingen, wären neue Tiefs unterhalb von 7,30 EUR zu erwarten die Kurse könnten in Richtung 6,50 EUR nachgeben.

Perfekt ist aber auch das bärische Flaggenmuster nicht, da es im Vorfeld nicht wirklich einen größeren Abwärtstrend gegeben hat. Es besteht folglich auch die Option, diese nach oben hin aufzulösen und damit die kurzfristig bullische Tendenz zu beschleunigen. Die nächste Herausforderung wartet dann im Widerstandsbereich bei 9,201 EUR. Ein Szenario, welches momentan noch leicht favorisiert wird.

Deutsche Bank Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)