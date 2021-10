Deutsche-Bank-Fondstochter verdient mehr als erwartet - Prognose bestätigt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS hat nach einem Rekordergebnis die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Demnach sollen die Erträge steigen und der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern signifikant zulegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mit. Zwischen Juli und September stieg das bereinigte Vorsteuerergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent auf 271 Millionen Euro - damit verdiente der Fondsanbieter so viel wie noch nie. Die Erträge legten um fast ein Fünftel auf 664 Millionen Euro zu. Damit schnitt die DWS bei beiden Werten deutlich besser ab, als Experten erwartet hatten./zb/jha/