Gelingt das bullische Comeback? Mit der bereits seit Monaten laufenden Stabilisierung in den Aktien der Deutschen Bank kehrt die Hoffnung auf einen Boden zurück! Seit der Finanzkrise zählt die Deutsche-Bank-Aktie zu den schwächsten Werten im Dax. Ehrlich gesagt, wäre alles andere auch verwunderlich. Der Abstand zu anderen Indexmitgliedern ist gewaltig, denn während viele DAX-Aktien schon seit Jahren in neuen Bullenmärkten gehandelt werden, kam es in der Deutschen-Bank-Aktie immer wieder zu neuen Tiefs. Das letzte ist gerade erst ein paar Monate her und wurde Mitte August bei 5,77 EUR markiert. Über 90 % an Wert verlor das Unternehmen mit diesem Tief.Ohne Zweifel ist dies für Anleger eine absolute Katastrophe. Umso hoffnungsvoller wird man das aktuelle Kursgeschehen seit Sommer verfolgen. Die Käufer sind um eine Bodenbildung bemüht und der Abwärtstrend konnte gestoppt werden. Zuletzt schlugen die Bullen sogar aggressiver zu. Ab Oktober zeigte sich bereits ab 6,44 EUR neues Kaufinteresse und mit diesem schaffte man es in den letzten Wochen, für erste prozyklische Achtungssignale zu sorgen. Dazu zählt beispielsweise auch der Angriff auf den EMA 200. Weiterlesen