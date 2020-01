DEUTSCHE BANK - Gelungener Start ins neue Jahr

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 7,084 € (XETRA)

Einen guten Start ins neue Jahr erwischt die Aktie der Deutschen Bank. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen liegt der Aktienkurs 2,65 % über dem vom Montag. Damit attackieren die Bullen erneut den EMA 200, eine kurzfristig wichtige Widerstandsmarke, die den Bullen im Dezember bereits zu schaffen machte. Gleichzeitig wird die Aktie von allen Dax-Mitgliedern am stärksten nachgefragt und hängt selbst die zweitgrößte Gewinnerin, die Merck-Aktie mit einem Plus von nicht ganz 2 % deutlich ab. Kann die bullische Tendenz seit Anfang Dezember weiter anhalten und jetzt sogar vielleicht für ein Kaufsignal sorgen?

Diese Frage dürften sich Anleger der letzten Wochen und Monate stellen, denn hier läuft bereits seit Juni eine potentielle Bodenbildung. Im laufenden Bärenmarkt stabilisierte sich der Aktienkurs bei bzw. oberhalb von 5,80 EUR. Über mehr als eine Seitwärtsbewegung sind die Bullen dabei bisher aber nicht hinausgekommen. Zuletzt konnte sich jedoch bereits bei 6,44-6,20 EUR ein kurzfristiger Unterstützungsbereich etablieren. Eine positive Entwicklung, die jetzt mit einem Kursausbruch über den EMA 200 fortgesetzt werden könnte. Im Anschluss wären Gewinne auf 7,50-7,75 EUR möglich, wo man auf die nächste Herausforderung trifft. Erst wenn der dortige Widerstandsbereich nachhaltig überwunden wird, könnte man auch mittelfristig von einer vollständigen Bodenbildung und damit entsprechendem Aufwärtspotenzial ausgehen.

Solange genau dieses Szenario aber nicht bestätigt wird, besteht kurzfristig immer noch das Risiko, in einer Konsolidierung/Bodenbildungsphase unterwegs zu sein. Dies bedeutet automatisch, dass in den angesprochenen Widerstandsbereichen Vorsicht geboten ist. Ein Scheitern dort könnte zu entsprechenden Verkaufswellen führen. Zum aktuellen Zeitpunkt hätten diese ein Ziel im Bereich von 6,44-6,20 EUR. Dieses dürfte angelaufen werden, sollte es zu einem Tagesschlusskurs unterhalb von 6,86 EUR kommen.

