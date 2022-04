Deutsche Bank hebt Deutsche-Telekom-Ziel auf 26,50 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 26 auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Aktienkurs habe sich seit Jahresbeginn gut entwickelt in einem schwachen Börsenumfeld, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung der Telekom ohne T-Mobile US infolge des Covid-19-Einbruchs an den Märkten habe sich jedoch noch nicht wieder erholt./bek/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 06:45 / CET

