Deutsche Bank hebt ProSiebenSat.1 auf 'Buy' - Ziel 12 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat ProSiebenSat.1 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 14,50 auf 12 Euro gesenkt. Es gebe einige potenzielle Kurstreiber, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dazu zähle etwa ein in den kommenden Jahren möglicher Börsengang der Online-Partnervermittlung unter anderem mit Parship. Zudem sei ProSiebenSat.1 interessant mit Blick auf eine Branchenkonsolidierung. Insgesamt sei 2020 zwar sehr schwierig für den Sektor, doch könnte er wiederaufleben./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2020 / 03:31 / GMT

