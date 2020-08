Deutsche Bank hebt Ziel für A.P. Moller-Maersk an - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk nach vollständigen Quartalszahlen von 9500 auf 11 000 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Container-Reederei habe die Konsensschätzungen übertroffen, obwohl sie bereits davor Eckdaten veröffentlicht habe, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch das neue operative Ergebnisziel (Ebitda) für 2020 liege über dem im März kassierten Ausblick./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2020 / 05:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.