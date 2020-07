Deutsche Bank hebt Ziel für ABB auf 21 Franken - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ABB vor Quartalszahlen von 19 auf 21 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank Lockerungen coronabedingter Einschränkungen könnte das zweite Quartal für den Industriekonzern besser gewesen sein als befürchtet, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der neue Chef Björn Rosengren werde voraussichtlich am Fokus auf eine verbesserte Profitabilität festhalten./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2020 / 06:25 / GMT

