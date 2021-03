Deutsche Bank hebt Ziel für Bayer auf 66 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Bayer nach einer Investorenveranstaltung von 63 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neuen Ziele des Pharma- und Agrarchemiekonzerns hätten in puncto Wachstum und Profitabilität die Erwartungen überboten, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erhöhe folglich seine Schätzungen, was von steigenden Konsensprognosen begleitet werden dürfte./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2021 / 07:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.