Deutsche Bank hebt Ziel für Bayer auf 75 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Bayer vor den am 27. Februar erwarteten Zahlen von 70 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne mit einem recht guten Quartal, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern dürfte nicht nur weiter gewachsen sein aus eigener Kraft, sondern vor allem ein starkes Wachstum beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) bekannt geben. Die Jahresziele dürften erreicht worden sein und die für 2020 wohl nicht enttäuschen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2020 / 06:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.