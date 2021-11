Deutsche Bank hebt Ziel für Diageo auf 4470 Pence - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Diageo von 4300 auf 4470 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "That's the spirit", überschrieb der Analyst Mitch Collett seine am Mittwoch vorliegende Reaktion auf den Kapitalmarkttag der Briten. Der Spirituosenhersteller habe seine starke Position und die guten Wachstumsaussichten untermauert./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2021 / 07:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.