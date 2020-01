Deutsche Bank hebt Ziel für ING auf 12,50 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ING von 12,00 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erträge der Bank entwickelten sich weiterhin ordentlich, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings stiegen auch die Kosten. Für eine im Vergleich zum europäischen Bankensektor deutlich bessere Aktienkursentwicklung brauche es mehr Klarheit in puncto Kostenkontrolle./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2020 / / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.