Deutsche Bank hebt Ziel für Unicredit auf 18,60 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Unicredit von 17 auf 18,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Italiens Banken profitierten von steigenden Zinsen, schrieb Analyst Giovanni Razzoli in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rate jedoch zur Vorsicht, da bislang nur die Zinserwartungen gestiegen seien und nicht die Zinssätze am Kassamarkt. Sie befänden sich weiter am historischen Tiefpunkt./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2022 / 07:45 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.