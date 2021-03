Deutsche Bank holt sich VW-Finanzchef in den Aufsichtsrat

Frankfurt (Reuters) - Der scheidende VW-Finanzchef Frank Witter soll neuer Aufsichtsrat bei der Deutschen Bank werden.

Der 61-Jährige soll bei der Hauptversammlung des Instituts im Mai zum Nachfolger von Alexander Schütz gewählt werden, wie die Deutsche Bank am Donnerstag mitteilte. Schütz war wegen einer Mail an den Ex-Chef des zusammengebrochenen Wirecard-Konzerns in die Kritik geraten. Er hat sein Mandat niedergelegt.

Witter bringe Wissen über die Anforderungen von Unternehmenskunden in das Kontrollgremium ein und habe darüber hinaus Erfahrung im Bankgeschäft, sagte Aufsichtsratschef Paul Achleitner. Witter hat eine Ausbildung bei einer Sparkasse gemacht und ist seit 1992 bei Volkswagen. Im Juni scheidet er dort aus.