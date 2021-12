DEUTSCHE BANK im Big Picture - Aktie wieder auf meinem Radar

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 10,996 € (XETRA)

Seit März vergangenen Jahres läuft ausgehend von 4,44 EUR eine mittelfristige Gegenbewegung nach oben. Diese traf im Mai dieses Jahres auf die mehrjährige, auf die primäre Abwärtstrendlinie. Im Chart ist diese deckelnde Widerstandslinie rot gestrichelt eingezogen. Seit Mai pendelt das Kursgeschehendirekt unterhalb besagter Trendlinie aus. Es gibt 2 nahezu centgenaue Auflagepunkte auf die Trendlinie im Jahresverlauf. Steigt der Aktienkurs auf Wochenschlusskursbasis überzeugend über 12 EUR an, bedeutet das, dass die Aktie ihre primäre Abwärtstrendlinie nach oben durchstoßen kann und das Pendel ganz langsam nach Jahren der Bärendominanz beginnt zugunsten der Bullen auszuschlagen. Über 12 EUR besteht Möglichkeit, dass in der Aktie ein Kaufsignal mit Zielmarke 16 EUR aktiviert.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)