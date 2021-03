Deutsche Bank: Investment Banking bald mit neuem Chef? ++ Allianz: 2,7 Milliarden Euro Zukauf in Polen ++ Eckert & Ziegler: Vorsichtiger Ausblick

Als Antwort auf einen ähnlichen Schritt Londons hat China neun britische Individuen und Organisationen mit Sanktionen belegt. Sie hätten „böswillig Lügen und Desinformationen verbreitet“, teilte Chinas Außenministerium am Freitag mit.

Zu den Sanktionierten gehören unter anderem Tom Tugendhat, der Vorsitzende des britischen Parlamentsausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Ian Duncan-Smith, der ehemalige Vorsitzende der Tory-Partei, sowie der Wissenschaftler Jo Smith Finley. Auch die Menschenrechtskommission der Tory-Partei und die von der Partei gegründete China Research Group, die sich gezielt mit China-Themen befasst, wurden bestraft. Alle Sanktionierten dürfen nicht mehr nach China einreisen.

Die EU, die USA, Großbritannien und Kanada hatten am Montag in Absprache Sanktionen gegen China wegen der Verletzung von Menschenrechten verhängt. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen Verantwortliche für die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Region Xinjiang.

Dax: Gut gelaunt ins Wochenende

Die imposante Trendwende an der Wall Street hat am europäischen Aktienmarkt am Freitag für weiter positive Stimmung gesorgt. Kurz nach dem Auftakt gewann der Dax rund 0,7 Prozent auf 14.719 Punkte.

Pandemiesorgen, ein schlechtes Corona-Krisenmanagement der Politik und Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell hatten die Anleger tags zuvor kurzzeitig aus der Ruhe gebracht, und den Dax zeitweise bis auf 14.422 Punkten gedrückt. Es fanden sich jedoch schnell wieder Käufer – zusätzlich bestärkt von der Erholung von Dow & Co im Tagesverlauf. Das Dax-Rekordhoch der Vorwoche bei 14.804 Punkten rückt wieder ins Visier.

Der MDax stieg am Freitag in den ersten Minuten 0,7 Prozent auf 31.550 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx legte vergleichbar zu.

Deutsche Bank: Muss Sewing Verantwortung abgebeben?

Die Deutsche Bank will einem Pressebericht zufolge die Zuständigkeiten im Vorstand neu regeln. Dabei soll unter anderem Vorstandschef Christian Sewing die direkte Verantwortung für das Investmentbanking in absehbarer Zeit abgeben, berichtete das „Handelsblatt“ unter Berufung auf mehrere mit dem Sachverhalt vertraute Personen am Freitag. Dieser Schritt würde für Experten nicht überraschend kommen, da die Bankenaufsicht dies bereits seit längerem fordere. Die Bank wollte sich auf Anfrage der Zeitung dazu nicht äußern.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete ebenfalls über die möglicherweise anstehende Änderung. Mit diesem Schritt könne sich Sewing wieder stärker auf seine Aufgaben als Vorstandschef konzentrieren. Eine Entscheidung werde in den kommenden Monaten getroffen. Sewing hatte im Sommer 2019 bei der Vorstellung seiner Strategie für den Umbau der Bank auch die Verantwortung für das Investmentbanking und die neu geschaffene Unternehmensbank übernommen.

So wollte er die Kürzungen in der Sparte durchsetzen. Die Bankenaufsicht hatte das dem Bericht zufolge damals akzeptiert, dies aber als Übergangslösung angesehen. Jetzt komme Bewegung in die Sache, zitierte die Zeitung am Freitag einen Insider. Es werde ein Stühlerücken im Vorstand geben. Unklar sei, ob die Bank den Vorstand erweitert und einen neuen Manager für das Investmentbanking in das Gremium holt.

In der Bank sei man sich aber bewusst, dass es ein schwieriges Signal wäre, wenn das Vorstandsgremium in Zeiten des Personalabbaus größer werde, hieß es in dem „Handelsblatt“-Bericht. Alternativ könnte ein anderer der neun Vorstände die Aufgabe übernehmen.

Allianz: 2,7 Milliarden für Zukauf

Der deutsche Versicherer Allianz geht in Polen auf Einkaufstour und baut damit seine Position in Mittel- und Osteuropa aus. Vom britischen Versicherer Aviva werde die polnische Tochter gekauft, teilte Europas größter Versicherer am Freitag in München mit. Die Transaktion habe einen Wert von 2,5 Milliarden Euro. Dieser Gesamtwert setze sich aus einem Kaufpreis von 2,7 Milliarden Euro und einer Dividendenzahlung von 0,2 Milliarden Euro zusammen, hieß es weiter. Die Transaktion sei unmittelbar gewinnsteigernd.

Im Zuge des Deals übernimmt die Allianz das polnische Lebens- und Schaden- sowie das Unfallversicherungsgeschäft von Aviva. Hinzu komme das Pensions- und Vermögensverwaltungsgeschäft der Aviva Gruppe in Polen sowie den Aviva-Mehrheitsanteil an einem Gemeinschaftsunternehmen mit Santande. Der Abschluss der Transaktion werde innerhalb der nächsten zwölf Monate erwartet, wenn die Behörden zustimmen.

Tesla: Der Elektroautobauer ist wegen eines Anti-Gewerkschafts-Tweets seines Chefs Elon Musk und anderen arbeitsrechtlichen Verstößen in den USA zur Rechenschaft gezogen worden. Die Arbeitnehmerschutzbehörde National Labor Relations Board NLRB stufte in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Urteil unter anderem die Entlassung eines Mitarbeiters als illegal ein, der sich für die Gründung einer Gewerkschaft eingesetzt hatte. Tesla müsse den Mann für jegliche Einkommensverluste entschädigen und anbieten, ihn wieder einzustellen. Zudem ordnete die Behörde an, dass Musk einen Tweet aus dem Jahr 2018 löscht. Darin drohte der Tesla-Chef Mitarbeitern laut NLRB unter anderem widerrechtlich damit, dass sie Aktienoptionen verlieren, wenn sie sich gewerkschaftlich vertreten lassen. Von Tesla und Musk gab es zunächst keine Stellungnahmen. Der Konzern hat Fehlverhalten bislang abgestritten.

Eckert & Ziegler: Der Strahlen- und Medizintechnikexperte blickt nach einem durchwachsenen Jahr 2020 zurückhaltend auf das laufende Jahr. Der Umsatz werde sich 2021 kaum verändern, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Berlin mit. 2020 waren die Erlöse von 178,5 Millionen Euro im Vorjahr auf 176,1 Millionen Euro gesunken. Der Jahresüberschuss stieg hingegen von 22,0 auf 22,9 Millionen Euro. Hier will Eckert & Ziegler 2021 auf 29 Millionen Euro kommen. Das Ergebnis je Aktie (EPS) habe im abgelaufenen Jahr splitbereinigt bei 1,11 Euro gelegen, hieß es weiter. Der Hauptversammlung wird mit 45 Cent je Aktie eine um drei Cent höhere Dividende vorgeschlagen. 2021 soll das EPS bei 1,40 Euro liegen. Die Prognose basiere auf einem gewichteten Durchschnittskurs von 1,15 US-Dollar pro Euro und der Annahme, dass aufgrund der Covid19-Pandemie weiterhin keine Schließungen wesentlicher Betriebsstätten oder Verwerfungen anderer Art erfolgten.

Amazon: Der US-Konzern will in diesem Jahr in Deutschland 5000 neue Mitarbeiter einstellen. Damit soll deren Zahl um über ein Fünftel steigen – von 23 000 auf 28 000, wie die deutsche Amazon-Gesellschaft am Freitag in München mitteilte. Gesucht sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter anderem für die Versandzentren, Marketing, Finanzwesen sowie Forschung und Entwicklung. Wieviele neue Angestellte für die jeweiligen Bereiche gesucht werden, sagte Amazon nicht. In Deutschland betreibt der Konzern vier Forschungs- und Entwicklungszentren in Aachen, Berlin, Dresden und Tübingen. Weltweit hatte Amazon im vergangenen Jahr eine sechsstellige Zahl neuer Mitarbeiter eingestellt, Ende Dezember arbeiteten demnach weltweit knapp 1,3 Millionen Menschen für das Unternehmen.

