Deutsche Bank kooperiert mit US-Zahlungsabwickler Fiserv

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Bank bündelt auf dem Markt für Zahlungsabwicklung ihre Kräfte mit dem internationalen Branchenriesen Fiserv.

Mit dem US-Konzern solle ein Joint Venture gegründet werden, das kleinen und mittelgroßen Firmen in Deutschland Zahlungsakzeptanz- und Bankdienstleistungen anbiete, teilte das Frankfurter Institut am Montag mit. Das Gemeinschaftsunternehmen, für das die behördlichen Genehmigungen noch ausstehe, solle von Anfang an mehrere tausend Unternehmen betreuen. Neben rund 800.000 Kunden der Marken Deutsche Bank, Postbank und Fyrst würden die Leistungen auch Unternehmen angeboten, die nicht Kunde der Deutschen Bank seien, so das Geldhaus.

"Niemand sonst in Deutschland verfügt über ein solch umfassendes Angebot", warb der Leiter der Unternehmensbank der Deutschen Bank, Stefan Hoops, für das Vorhaben. "So können wir unseren Kunden alles aus einer Hand anbieten, das bedeutet für sie geringere Kosten und weniger Komplexität." Fiserv-Europa-Chef John Gibbons erklärte, kleine und mittelgroße Unternehmen in Deutschland würden dank des Vorhabens dabei unterstützt, ihre Geschäfte auf neue Art und Weise abzuwickeln. "Corona hat die Welt verändert, besonders auch die Erwartungen der Kunden beim Zahlungsverkehr."

Die Zahlungsabwicklungsbranche ist durch den verstärkten Online-Handel schnell gewachsen und profitierte auch schon vor der Pandemie von der Verlagerung der Geldströme ins Internet. Die Anbieter erledigen für andere Firmen den Zahlungsverkehr und kassieren dafür Provisionen. In Deutschland bekannt war in dem Sektor vor allem der einstige Dax-Konzern Wirecard, der nach einem milliardenschweren Bilanzskandal mittlerweile insolvent ist.