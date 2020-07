Deutsche Bank nimmt Aroundtown mit 'Buy' wieder auf - Ziel 7 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Aroundtown mit "Buy" und einem Kursziel von 7 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Aroundtown sei ein Lichtblick im europäischen Büroimmobilienmarkt, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Montag vorliegenden Studie. In Deutschland sollte der Superzyklus in diesem Segment weiterlaufen. Der Büroimmobilienmarkt habe sich hier vom ökonomischen Abschwung abgekoppelt./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2020 / 19:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.