Deutsche Bank: Rendite muss sich für Erreichen der Jahresziele noch verdoppeln – das erwarten die Analysten vor den Zahlen

Die Deutsche Bank legt am kommenden Mittwoch (27. April) ihre Zahlen zum ersten Quartal vor.

Das erwartet das Unternehmen

Nachdem der Dax -Konzern ausgerechnet in der Corona-Krise 2021 den höchsten Gewinn seit zehn Jahren eingefahren hat, soll es im laufenden Jahr noch einmal deutlich nach oben gehen. Denn 2022 ist das Zieljahr des ersten großen Strategieprogramms von Vorstandschef Christian Sewing. 2019 hatte der Manager dem größten deutschen Geldhaus einen radikalen Umbau verordnet, die hauseigene Investmentbank gestutzt und den Abbau tausender Stellen eingeleitet. Das Ziel: Bis zum Jahr 2022 soll die Bank die Rendite auf ihr materielles Eigenkapital auf acht Prozent nach oben treiben.

Davon war das Institut im vergangenen Jahr noch weit entfernt: Mit 3,8 Prozent lag die Rendite nicht einmal halb so hoch wie für dieses Jahr angepeilt. Das lag auch an den Kosten für den Konzernumbau, die das Geldhaus inzwischen weitestgehend verdaut haben will.

Werbung Knock-Outs zur Deutsche Bank Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Um das Ziel zu erreichen, setzt Sewing inzwischen auf eine noch stärkere Steigerung der Einnahmen. Die Erträge sollen von 25,4 Milliarden im Vorjahr auf 26 bis 27 Milliarden Euro klettern, wie der Konzern bei der Vorstellung seines nächsten Strategieprogramms im März mitteilte. Bei der Vorlage der vorläufigen Zahlen Ende Januar hatte das Management lediglich eine Steigerung auf 25,5 bis 26 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine dürften die Deutsche Bank deutlich weniger treffen als manch Geldhäusern aus Italien, Frankreich und Österreich. Im ersten Quartal legte die Bank wegen des Ukraine-Kriegs und der Sanktionen gegen Russland voraussichtlich weitere 100 Millionen Euro für mögliche Kreditausfälle zur Seite. Damit dürfte sich die Risikovorsorge im ersten Quartal auf 250 bis 300 Millionen Euro belaufen, hatte Finanzvorstand James von Moltke Mitte März gesagt.

Zuvor hatte die Bank ihr Netto-Kreditengagement in Bezug auf Russland auf rund 600 Millionen Euro beziffert. Dabei sind Garantien und Sicherheiten bereits herausgerechnet. Das Engagement des Instituts in Bezug auf die Ukraine lag demnach netto bei 42 Millionen Euro.

Das erwarten die Analysten

Während das Institut seine Erträge im laufenden Jahr weiter nach oben treiben will, dürfte dies im ersten Quartal nicht gelungen sein. Von der Bank selbst bis 20. April befragte Branchenexperten rechnen im Schnitt mit Erträgen von gut sieben Milliarden Euro, knapp drei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Allerdings war das erste Quartal 2021 für das Institut und viele Konkurrenten besonders gut gelaufen.

Unter dem Strich dürfte bei der Deutschen Bank aber auch diesmal wieder ein Gewinn in der Größenordnung von einer Milliarde Euro stehen. Die Analysten rechnen im Schnitt mit einem konsolidierten Konzerngewinn von 1,1 Milliarden Euro, sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zieht man die Gewinnanteile von Minderheitsanteilen Dritter und die Zinsen für eigenkapitalähnliche Anleihen ab, bliebe für die Aktionäre ein Überschuss von circa 950 Millionen Euro, eine Steigerung um vier Prozent.

Auf dem Weg zu ihrem Renditeziel dürfte die Bank jedoch einen Rückschlag erlitten haben. Die Analysten rechnen für die ersten drei Monate mit einer Rendite auf das materielle Eigenkapital von 6,8 Prozent nach 7,4 Prozent im Vorjahreszeitraum. Das Jahresziel des Vorstands von 8 Prozent halten sie weiterhin für unrealistisch: Im Schnitt gehen sie für 2022 lediglich von 5,9 Prozent aus. Damit entfiele auf die Aktionäre ein Jahresgewinn von gut 3 Milliarden Euro nach 1,9 Milliarden im vergangenen Jahr.

dpa-AFX

Titelfoto: 360b / Shutterstock.com