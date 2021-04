Deutsche Bank - Risikovorsorge wird 2021 deutlich sinken

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Bank erwartet dieses Jahr eine deutlich niedrigere Belastung durch faule Kredite.

Die Risikovorsorge werde voraussichtlich auf 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro sinken von 1,8 Milliarden Euro im Vorjahr, sagte Finanzchef James von Moltke in einer Telefonkonferenz am Mittwoch. Im ersten Halbjahr 2020 hatten Banken weltweit ihre Risikovorsorge kräftig angehoben, um sich auf mögliche Kreditausfälle in Folge der Corona-Krise vorzubereiten. Die wirtschaftlichen Folgen sind nun aber nicht so schlimm wie zunächst befürchtet.

Die Deutsche Bank sei weiterhin an einer Konsolidierung interessiert, fügte von Moltke hinzu. Allerdings mache sie erst ihre Hausaufgaben, um für mögliche Fusionen und Übernahmen in einer besseren Ausgangsposition zu sein.