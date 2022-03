DEUTSCHE BANK - Schluss mit dem bullischen Konter?

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 10,810 € (XETRA)

Anfang Februar endete die starke Aufwärtstrendphase der Aktie der Deutschen Bank mit einem Hoch bei 14,63 EUR und wurde von einer gewaltigen Verkaufswelle abgelöst. Wie ein heißes Messer durch Butter brach der Kurs in den folgenden Tagen unter die mittelfristige Aufwärtstrendlinie und den Support bei 10,70 EUR ein. In der Spitze wurde sogar das anvisierte Tief vom Januar 2021 bei 8,36 EUR unterschritten, ehe ein dynamischer Konter einsetzte.

Dieser trieb die Aktie wieder über 9,70 EUR und damit in neutraleres Gebiet an. Allerdings erreicht die Erholung jetzt auch wieder die Zone der alten Unterstützung bei 10,70 EUR und der dort verlaufenden Aufwärtstrendlinien, die nun diagonale Hürden darstellen. Zudem liegt bei 10,90 EUR ein internes Ziel des Anstiegs.

Sollte es den Bullen dennoch gelingen, das aktuelle Niveau zu halten und die Hürden bis 11,40 EUR zu knacken, könnte die Aufwärtsphase sogar noch bis 11,92 und 12,56 EUR ausgedehnt werden.

Wahrscheinlicher ist im aktuellen Kontext jedoch der Beginn einer kurzfristigen Korrektur, die zunächst bis 10,20 EUR und darunter bis an den Support bei 9,70 EUR zurückführt. Dort könnten die Bullen mit neuem Schwung die Widerstandszone von 10,90 bis 11,40 EUR anlaufen. Abgaben unter 9,70 EUR hätten jedoch ein Verkaufssignal zur Folge.

Deutsche Bank Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)