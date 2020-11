DEUTSCHE BANK - Schwierigkeiten mit dieser Hürde

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 8,970 € (XETRA)

Die Anteilsscheine der Deutschen Bank konnten sich seit Monatsbeginn ausgehend von der wichtigen Unterstützung im Bereich des EMA200 hervorragend entwickeln, nun ist die Rally allerdings ins Stocken geraten.

Horizontalwiderstand im Fokus

Ein Blick auf den Tageschart zeigt warum: Im Bereich 9,20 EUR befindet sich ein markanter Horizontalwiderstand im Tageschart. Seit Februar hat die Aktie nicht mehr nennenswert oberhalb dieser Marke notiert.

Neue Longpositionen kommen daher hier erst bei einem Tagesschluss oberhalb von 9,20 EUR in Frage. In dem Falle wäre der Weg frei Richtung 10,00 EUR-Marke - potenziell deutlich höher. In Anbetracht des Widerstands ist die Seitenlinie hier auf dem aktuellen Kursniveau keine verkehrte Option.

Deutsche Bank Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)