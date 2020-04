Deutsche Bank senkt Lufthansa auf 'Sell' - Ziel 5,70 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Lufthansa-Papiere wegen der Corona-Krise von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 18,00 auf 5,70 Euro gesenkt. Angesichts des Ausmaßes der Krise und dem damit zusammenhängenden, weitgehenden Stillstand des Luftverkehrs könnten die Lufthansa sowie Air-France KLM frisches Kapital in Höhe von bis zu 85 Prozent ihrer aktuellen Börsenwerte (auf Basis von 3,5 beziehungsweise 1,9 Milliarden Euro) benötigen, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Summen über Kapitalerhöhungen am Markt zu erhalten, könnte im aktuellen Umfeld schwierig werden. Daher dürften Staatshilfen notwendig werden, etwa in Form von Aktienkäufen zum Wert der Vorkrisenniveaus./mis/ag

