Deutsche Bank senkt Siemens-Gamesa-Ziel auf 29 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 30 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die veränderte Kommunikation des Vorstands in puncto Kosten stellten das Ziel infrage, die Margen beim Geschäft mit Anlagen an Land bis 2022 wieder auf ein profitables Niveau zu bringen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnschätzungen (EPS) für die Jahre 2021 bis 2023 um durchschnittlich 6 Prozent./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2021 / 06:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.