Deutsche Bank senkt Ziel für Alstom auf 37 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Alstom von 41 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Trotz weiterer Belastungen der Lieferketten durch den Krieg in der Ukraine scheine die Projektabwicklung bei dem Zughersteller unter Kontrolle zu sein, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht jedoch davon aus, dass die Lohninflation die Margen im kommenden Jahr beeinträchtigen wird und reduzierte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2022 bis 2024 um durchschnittlich 7 Prozent. Angesichts des Kurspotenzials bleibe es beim Kaufvotum. Der Investorentag im Mai könnte zum Kurstreiber werden./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2022 / 07:45 / CET

