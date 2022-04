Deutsche Bank senkt Ziel für AMS-Osram auf 15 Franken - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AMS-Osram nach einem Investorentag von 18 auf 15 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. An der Kursreaktion gemessen sei das für 2024 gesteckte Umsatzziel offenbar für einige ein Schock gewesen, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtiger seien für ihn aber die Aussagen zu den Investitionen mit einer geplanten Expansion von Osram, unter anderem im Micro-LED-Bereich. Sie zehrten vorerst am Free Cashflow, schüfen perspektivisch aber großes Umsatzpotenzial./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2022 / 06:41 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.