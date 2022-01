Deutsche Bank senkt Ziel für ArcelorMittal auf 46 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ArcelorMittal in einem Ausblick auf die Zahlen zum vierten Quartal des Stahlherstellers von 47 auf 46 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Aufgrund steigender Kohle- und Energiekosten sowie sinkender Kassapreise rechne er mit einem leichten Rückgang des operativen Ergebnisses im Vergleich zum dritten Quartal, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen für das Ebitda 2021 und 2022 leicht und damit auch das Kursziel./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2022 / 07:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.