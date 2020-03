Deutsche Bank senkt Ziel für Deutsche Post auf 26 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Deutsche Post von 40 auf 26 Euro gesenkt, die Einstufung nach den Kursverlusten im Zuge der Coronakrise aber auf "Buy" belassen. Der Aktienkurs des Logistikkonzerns sei zurück auf dem Niveau des Börsengangs im Jahr 2000, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei angesichts des positiven Konzernwandels in dieser Zeit eigentlich unvorstellbar. Wegen der Viruspandemie kürzte er aber seine Schätzungen vor allem für 2020./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.