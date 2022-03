Deutsche Bank senkt Ziel für Evotec auf 33 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evotec vor Zahlen zum vierten Quartal von 39 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Umsatzziel dürfte der Biotech-Konzern 2021 zwar übertroffen haben, beim bereinigten operativen Gewinn dürfte es aber nur knapp für das untere Ende der Zielspanne gereicht haben, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er kürzte zudem seine Schätzungen für das neue Jahr 2022, in dem er mit einem gedämpften operativen Schwung rechnet./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2022 / 07:45 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.