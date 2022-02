Deutsche Bank senkt Ziel für Givaudan auf 3900 Franken - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Givaudan von 4200 auf 3900 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz im vierten Quartal habe den Markterwartungen entsprochen, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) im zweiten Halbjahr habe derweil darunter gelegen. Insgesamt prognostiziert sie nach wie vor einen Rückgang der Marge um 100 Basispunkte und senkte ihre Gewinnschätzungen je Aktie bis 2024. Die Analystin begründete dies unter anderem mit den Covid-Kosten, höheren Integrationskosten sowie höheren Steuern. Die Inflation der Rohstoffkosten sei vorübergehender Natur. So sei sie zuversichtlich, dass der Aromen-Konzern die Auswirkungen bis zum ersten Quartal 2023 erfolgreich kompensieren werde./AWP/ajx/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2022 / 07:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.