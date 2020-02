Deutsche Bank senkt Ziel für GlaxoSmithKline - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1650 auf 1600 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Markterwartungen dürften sich an steigende Forschungskosten der Briten anpassen, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält das Potenzial für Gewinnwachstum bis 2022 für begrenzt./ag/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / 06:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.