Deutsche Bank senkt Ziel für Kion auf 80 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 100 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Gewinnwarnung von Palfinger habe nun mit Jungheinrich ein weiterer Konkurrent seine Erwartungen an das Jahr 2022 gedämpft, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er befürchtet nun, dass Kion der Dritte im Bunde wird - und kürzte seine Erwartung für die normalisierte operative Marge auf 10 Prozent./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2022 / 07:45 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.