Deutsche Bank senkt Ziel für Puma SE auf 59 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Puma SE von 75 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie angesichts der weltweit zunehmenden Grenzschließungen und Isolierungsmaßnahmen wegen der Coronakrise um 29 Prozent reduziert, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihre frühere Wachstumsprognose für den Sportartikelhersteller von 12 Prozent habe keinen Bestand mehr. Puma dürfte mittlerweile die Mehrheit seiner Geschäfte in Italien und Frankreich geschlossen haben. Es sei davon auszugehen, dass in anderen Teilen Europas und den USA noch mehr Ladenschließungen anstehen./kro/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2020 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.