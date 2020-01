Deutsche Bank senkt Ziel für Renault auf 50 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Renault von 60 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz des Wechsels in der Chefetage könnte sich die finanzielle Situation des Autobauers zunächst eintrüben, bevor sie besser werde, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele für dieses Jahr dürften äußerst zurückhaltend ausfallen./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 06:45 / GMT

