Deutsche Bank senkt Ziel für Traton auf 33 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton von 35 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Am Nutzfahrzeugmarkt zeichne sich 2022 wegen der Halbleiterknappheit und gestörter Lieferketten ein gedämpfter Jahresstart ab, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei am Markt aber auch schon bekannt und von Anlegern berücksichtigt und die Probleme sollten im Jahresverlauf nachlassen. Er erneuerte seine Schätzungen für die VW-Tochter Traton und bezeichnete Volvo als seine Top-Empfehlung mit Blick auf das erste Quartal./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 06:40 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.