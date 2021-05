Deutsche Bank setzt sich ehrgeizigere Nachhaltigkeits-Ziele

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Bank richtet ihr Geschäft stärker an ökologischen und sozialen Themen sowie guter Unternehmensführung aus.

Unter anderem zieht sie das Ziel von mehr als 200 Milliarden Euro an nachhaltigen Finanzierungen und Anlagen um zwei Jahre auf Ende 2023 vor, wie Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing am Donnerstag sagte. Das Ziel sei, die Themen im Gespräch mit Kunden und in der Bank zur neuen Normalität zu machen. "Nachhaltigkeit wird so Teil unserer Unternehmenskultur." Ende des ersten Quartals kam die Bank auf nachhaltige Finanzierungen und Kapitalanlagen im Volumen von 71 Milliarden Euro.

Die Unternehmensführung nach den sogenannten ESG-Kriterien ist derzeit in aller Munde. Das Kürzel steht für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung) und wird für Firmen, Kunden und Anleger immer wichtiger. Die Bundesregierung beschloss vor ein paar Wochen eine Sustainable-Finance-Strategie, mit der sie Investitionen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit fördern will.

Sewing hat sich auch auf die Fahnen geschrieben, mehr Frauen in Führungspositionen zu holen. Bis 2025 sollen 35 Prozent der höheren Managerposten bei der Deutschen Bank von Frauen besetzt sein. Derzeit sind es 29 Prozent. Details zu der neuen ESG-Strategie will die Deutsche Bank am Nachmittag erläutern.