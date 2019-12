DEUTSCHE BANK - Sind jetzt die Bullen am Drücker?

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 7,015 € (XETRA)

Mit gleich mehreren Verkaufssignalen wartete das Chartbild in der Deutschen-Bank-Aktie im November und Anfang Dezember auf. Damit drohte dieser ein Kurssturz in Richtung mittelfristigem Support bei 5,80 EUR, was gleichzeitig die untere Begrenzung der seit Sommer laufenden Range darstellt. Die Freude bei den Shorties währte jedoch nur kurz, denn relativ schnell kehrten die Bullen zurück. Diese konnten beispielsweise den internen Support bei 6,44 EUR zügig zurückerobern und oberhalb dessen sogar einen kurzfristigen Aufwärtstrend etablieren. Wird das bärische Fehlsignal jetzt für den Start einer neuen Rally genutzt?

Trend, Range oder irgendetwas dazwischen?

Nach dem fehlgeschlagenen Versuch der Bären, in der Deutschen-Bank-Aktie einen kurzfristigen Abwärtstrend zu etablieren, haben die Bullen jetzt die Chance, zu zeigen, was sie können. In den letzten Tagen ist dies zwar gut gelungen, die entscheidenden Herausforderungen wie der EMA 200 bei 7,13 EUR oder der horizontale Widerstandsbereich bei 7,49-7,75 EUR haben die Bullen aber immer noch vor der Nase. In diese Preisbereiche könnte man sich in den nächsten Tagen weiter vorarbeiten, wobei kurzfristige Unterstützungen um 6,70 EUR zu finden sind. In diesem Zusammenhang darf natürlich auch der Preisbereich bei 6,44-6,20 EUR nicht unerwähnt bleiben.

Mit Blick auf das große Bild muss man sich jedoch eingestehen, dass auch nach den kurzfristigen Gewinnen der letzten Tage noch keine Entscheidung getroffen wurde. Die aktuelle Kaufwelle unterscheidet sich nicht wesentlich von denen seit Sommer. Es ist ein weiterer Versuch, die Range seit Juni zwischen 7,50 EUR und 5,80 EUR zu beenden. Im ungünstigsten Fall aber kommt es genau wie bei den letzten Versuchen lediglich zu einem Test der Rangegrenzen, um dort wieder in die andere Richtung abzuprallen. Ein neuer mittelfristiger Impuls liegt erst dann vor, wenn die Range verlassen wird.

Deutsche Bank Aktie

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)