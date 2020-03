DEUTSCHE BANK - So schnell kann es gehen!

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 7,556 € (XETRA)

Vom Jahreswechsel bis Mitte Februar dürften Anleger in der Deutschen-Bank-Aktie hellauf begeistert gewesen sein. Mit dem Ausbruch über den Widerstandsbereich bis hin zu 7,75 EUR bestand die Möglichkeit, einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. Erstmals seit zwei Jahren wurde die Aktie auch wieder oberhalb ihres EMA 200 gehandelt, was die bullischen Ambitionen nur noch unterstrich. Gekrönt wurde diese Ausgangsbasis mit einer Kaufwelle bis auf 10,37 EUR, wo Mitte Februar eine Korrektur einsetzte. Was als harmlose Bewegung begann, endete in der letzten Woche jedoch in einem Desaster.

Alles wieder auf Anfang!

Laut Terminkalender wird die Deutsche Bank am 20. März ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal vorlegen. Im Vorfeld dieser stellt sich Investoren die Frage, ob sich die Aktie noch einmal stabilisieren und eventuell sogar in einen neuen Aufwärtstrend einschwenken kann. Zum Beginn der neuen Handelswoche ist dies jedenfalls nicht geglückt, denn mit Verlusten von um die 4 % gehört die Aktie hierzulande zu den schwächsten Werten.

Die Bullen setzen ihre Hoffnung nun in den breiten Unterstützungsbereich bis hin zu 7,29 EUR, der noch vor geraumer Zeit als Widerstand fungierte. Eine temporäre Stabilisierung wäre hier möglich. Es muss sich jedoch ein kurzfristiger Boden ausbilden, um die aktuelle Abwärtsdynamik zu stoppen. Sollte dies gelingen, könnten in den nächsten Wochen durchaus wieder Hochs bei 10,37 EUR folgen.

Die Gefahr besteht jedoch momentan darin, dass sich die Bullen nicht durchsetzen können. Sollte der gesamte Boden ausbleiben, könnten die Kurse in den nächsten Tagen und Wochen weiter bis auf 6,20 EUR bzw. knapp unterhalb von 6 EUR zurückfallen. Zum jetzigen Zeitpunkt muss man dieses Szenario sogar favorisieren, denn noch ist von Käufen auf dem Support oder gar einer Bodenbildung nichts zu sehen.

Die Bullen sind also in der Pflicht und müssen sich beweisen, nicht die Bären. Selbst wenn man auf einen Boden spekulieren möchte, ist die Gefahr momentan noch groß. Es ist wahrscheinlich, dass sich bessere Chancen ergeben.

Deutsche Bank Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)